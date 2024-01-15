توجيه جديد من نقابة الأطباء لأعضائها.. ماذا تريد؟

دعت النقابة العامة للأطباء أعضاءها لإنشاء روابط طبية تخصصية جديدة في كل محافظات الجمهورية، والتي تقضي لائحتها بإنشاء رابطة لكل تخصص بالمحافظات، ينتظم من خلالها الأطباء في أنشطة علمية واجتماعية ونقابية في محافظاتهم.

كما حثت النقابة العامة جميع مجالس إدارات الروابط التي سبق انشاؤها من قبل، على ضرورة تقنين اوضاعها وإعادة انتخاب مجالس إداراتها حسب القواعد والقوانين المنظمة لها.

وأوضح الدكتور مايكل يوسف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة الفرعيات، أن لائحة الروابط الطبية تتضمن، فتح الباب لإشهار روابط مهنية، وانتخاب مجلس إدارة لها، يشرف على تنظيم الأحداث العلمية والاجتماعية المختلفة.

وتنص اللائحة، على أن تتكون الروابط المهنية من الزملاء أعضاء النقابة والمقيدين بسجلات النقابة ومُسددي الاشتراكات، والذين تجمعهم مجالات تخصص طبية واحدة في التخصصات الرئيسية التي تعترف بها النقابة العامة لرفع كفاءة الأطباء ورفع مستوى الرعاية الصحية، وألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للروابط الفرعية عن 15 عضوا، ويكون من بينهم من له تاريخ وخبرة فى التعليم والتدريب الطبي.

يذكر أن اشتراك الرابطة 120 جنيها من كل عضو (سنويا) علي أن يخصص دخل رابطة للإنفاق على أنشطتها بمعرفة مقررها والعرض علي مجلس النقابة، ولا يجوز للروابط فتح حسابات بنكية مستقلة، بل تتبع اجراءات الصرف المتعارف عليها من خلال حساب النقابة.

وتتضمن إجراءات الإشهار تقدم 15 طبيبا بالطلب المرفق وتتولى النقابة الفرعية المعنية إجراءات الإعلان عنها لباقي أطباء التخصص.

للاطلاع علي لائحة الروابط الطبية اضغط على الرابط التالي: https://bit.ly/47Jc5zG