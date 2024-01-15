إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف ترقي المعلمين.. 28 يناير

قررت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف ترقي المعلمين والمديرين والموجهين إلكترونيا للعام 2024/2023 ، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2024/1/28 وحتى يوم الخميس الموافق 2024/5/30 عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم http://academy.emis.gov.eg

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، على المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم، لاستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيا http://academy.emis.gov.eg .

وتتولى الأكاديمية المهنية للمعلمين إصدار منشور لاحقا يحدد إجراءات تنظيم الإلتحاق بالبرنامج التدريبي اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه سوف يتم تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي على النحو التالي:

استيفاء البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج.

استمارة ملف إنجاز المعلم ، وهي تتكون من 10 بنود مهنية عامة يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط ، ليكون إجمالي نقاط تقييم الإستمارة 30 نقطة.

استمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط.

استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط.



وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين : يُمنَح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم ، ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى ، إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه مع مراعاة تحقيق شرط.

ووافق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين ، على آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقي، والاعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي، وإستيفاء ذلك إلكترونيا تنفيذا لرؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي.

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا بمنح شهادة الصلاحية اللازمة لنقل ١٥١٢ معلما وأخصائيا إلى الوظائف المقابلة.

ونص القرار الوزاري الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يُمنح شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية للتعليم، اعتبارًا من ۲۰۲۳/۱/۱ والمجموعة النوعية الفنية للتعليم - على اختلاف درجاتهم المالية - من المعلمين القائمين بالتدريس، والإخصائيين الاجتماعيين والإخصائيين النفسيين، وإخصائيي التكنولوجيا، وإخصائيي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات ومن كان يشغل إحدى هذه الوظائف، وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس، والإدارات، والمديريات التعليمية (الذين استوفوا برامج التنمية المهنية المقررة، والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين)- شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى الوظيفة المقابلة.

كما نص القرار الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يُنقل شاغلو (الدرجة الثالثة بأقدمية سنتين) إلى (وظيفة معلم / إخصائي)، ويُنقل شاغلو الدرجة الثانية إلى وظيفة (معلم أول/ إخصائي أول)، كما يُنقل شاغلو الدرجة الأولى إلى وظيفة (معلم أول “أ” / إخصائي أول “أ”)، وينقل شاغلو درجة مدير عام إلى وظيفة (معلم خبير / إخصائي خبير).

وأشار قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى قيام السادة المحافظين - كل في نطاق اختصاصه- بإصدار القرارات اللازمة لنقل المعلمين وغيرهم ممن ورد ذكرهم في القرار إلى الوظيفة المستحقة لكل منهم، ومنحهم بدل الاعتماد المقرر، وذلك بعد التحقق من استيفائهم باقي اشتراطات شغل الوظائف المنقولين إليها، مع مراعاة أن يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، على أن يتم منحهم بدل الاعتماد المقرر لهم، اعتبارًا من الشهر التالي لصدور قرار المحافظ المختص.