احذرها في الشتاء.. أسباب الالتهاب الرئوي

يعد الالتهاب الرئوي عدوى في الرئتين تسببها البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات و يمكن أن تؤثر على أي جزء من الرئتين، ولكن غالبًا ما تصيب الأكياس الهوائية الصغيرة (الأسناخ).

ويحدث الالتهاب الرئوي عندما تلتهب الأسناخ في الرئة و تمتلئ بالسوائل أو القيح، مما يجعل من الصعب التنفس.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نعرض لكم أسباب الالتهاب الرئوي.

البكتيريا: السبب الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي هو البكتيريا. تشمل أنواع البكتيريا التي يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي المكورات العقدية الرئوية والمستدمية النزلية من النمط ب والسل.



الفيروسات: يمكن أن تسبب العديد من أنواع الفيروسات الالتهاب الرئوي، بما في ذلك فيروس الالتهاب الرئوي المخلوي والأنفلونزا وكوفيد-19.



الفطريات: يمكن أن تسبب بعض أنواع الفطريات الالتهاب الرئوي، خاصةً عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.



المواد الغريبة: في بعض الحالات، يمكن أن يتسبب استنشاق جسم غريب في الالتهاب الرئوي.

المضاعفات الأخرى: يمكن أن يتسبب عدد من المضاعفات الأخرى، مثل أمراض القلب أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، في زيادة خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي.

