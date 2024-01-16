أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل لمستخدمي هواتف سامسونج وأوبو وشاومي.. وتعرف على أحدث هواتف هونر Honor

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من وجود ثغرة خطيرة تستهدف هواتف أندرويد وعلى رأسها هواتف سامسونج وأوبو وشاومي.



يوفر هاتف Oppo A78 من أوبو عمر بطارية ممتاز حيث يحتوي على بطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 33 وات، وتدعي أوبو أن عمر البطارية يدوم حتى 447 ساعة، مع وقت شحن يصل إلى 63 دقيقة، كما أنها قادرة على توفير يوم كامل من الاستخدام بشحنة واحدة.



يتميز هاتف Galaxy A54 من سامسونج بالجمع بين السعر المناسب والمواصفات الكبيرة التي يمكنها منافسة الهواتف الرائدة، حيث يوفر بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدوم طوال اليوم بشحنة واحدة، إلى جانب معالج قوي من تصنيع الشركة.



كشفت شركة "Realme" ريلمي الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها المميزة Realme 12 Pro و +Realme 12 Pro، حيث كانت الشركة قد أعلنت عن الهواتف للمرة الأولى منذ أيام في مؤتمر CES 2024.



منذ أيام، أطلقت شركة Honor “هونر” واحدًا من أفضل الهواتف الرائدة في الأسواق، وهوMagic6 Pro Pro والذي جاء ضمن سلسلة Honor Magic6 حيث حصل الهاتف على إمكانات جبارة تنافس أفضل الشركات.



يبدو أن شركة سامسونج ستقدم مفاجأة كبيرة لجمهورها قد تكون هي الأكبر من نوعها في حدث Unpacked القادم والذي سيُعقد بعد أيام قليلة لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S24 الرائدة.