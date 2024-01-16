تأوي نازحين.. قوات الاحتلال تقصف مدرسة في غزة



قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الدرج التي تؤوي نازحين حيث سقط جراء هذا القصف شهداء وجرحى.

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها المستمر من سلاح المدفعية بإتجاه قيزان النجار والبطن السمين بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

فيما أعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في غــزة إلى 24100 وإصابة أكثر من 60 ألفاً منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع.



وتستمر قوات الاحتلال لليوم ال102 في حربها الغاشم على قطاع غزة حيث ارتكب الاحتلال 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيد و 252 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة في غزة إلي أن عدد من الضحايا لازالوا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.