بعد مرور 101 يوم| قصف إسرائيلي عنيف على غزة.. وضرب لبنان بالقذائف الفسفورية

أفادت مسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بوجود إصابات جراء قصف إسرائيلي مدفعي وغارات لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي منطقة أخري، قالت وسائل الإعلام الفلسطينية، إنه تم استشهاد 8 مواطنين بينهم 4 أطفال جراء قصف إسرائيلي على خانيونس في جنوب قطاع غزة.

وأضافت وسائل إعلام فلسطينية، أن آليات وجرافات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت عمليات تجريف في حي السلام شمالي قطاع غزة.

وعلى الناحية الشمالية، أفادت قناة المنار اللبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالقذائف الفسفورية بلدة كفركلا ودبابة ميركافا تقصف بعض المنازل في البلدة.

وقالت القناة اللبنانية، أن مدفعية الاحتلال استهدفت أيضا بلدة ميس الجبل و دبابة ميركافا تستهدف منزلا في بلدة العباسية الحدودية.