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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: عشرات الفلسطينيين قتلوا خلال استلام المساعدات

صدى البلد

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن جيش الاحتلال لم يكتف بتجويع الفلسطينيين في شمالي غزة، بل قتل العشرات منهم خلال محاولتهم الحصول على المساعدات، وقد وثقنا شهادات صادمة عن قتل جيش الاحتلال عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين خلال تجمعهم على شارع الرشيد غربي غزة.

وأضاف المرصد، أن نحو 50 فلسطينيا استشهدوا وأصيب العشرات جراء إطلاق الاحتلال النار تجاه فلسطينيين تجمعوا لتسلم مساعدات عبر شاحنات تتبع الأمم المتحدة، وأننا نحمل وكالات الأمم المتحدة المسؤولية عن عجزها عن ضمان آليات مناسبة لإيصال المساعدات إلى سكان غزة، بحسب «القاهرة الإخبارية».

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