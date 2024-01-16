تجهيز 158 لجنة لاستقبال 32 ألف طالب وطالبة في امتحانا الإعدادية بدمياط

أكد المهندس "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بإمتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣م مضيفا، أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجهت برفع الاستعداد لاستقبال امتحانات الشهادة الاعدادية العامة الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وأعلن "وكيل الوزارة" ، أنه تم تسليم وتجهيز جميع اللجان بمختلف الادارات التعليمية وعددها ١٥٨ لجنة بعدد ١٠ إدارة تعليمية تستقبل ٣٢ ألف ٤٥٦ طالب وطالبة خلال الفترة من الأربعاء ١٧ يناير ولمدة اسبوع حتي ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

وأضاف الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنها وجهت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل على الخروج بأفضل صورة للامتحانات حيث تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن خارج اللجان وتأمين خطوط سير الامتحانات وكذا التعاون مع الوحدات المحلية لرفع كافة صورالاشغالات ونظافة محيط المدارس، ومع صحة دمياط لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ وذلك لخروج الامتحانات بالشكل اللائق بمحافظة دمياط.

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الادارات التعليمية لحل أى مشكلة تطرأ على الفور.

وأشار "عبد الرؤوف" ، إلى أنه سبق الامتحانات عقد لقاءات دورية مكثفة مع مديرى عموم الإدارات ورؤساء اللجان للوقوف على أعمال تجهيز اللجان والتأكد من تطبيق الإجراءات والقرارات والضوابط المنظمة لضمان سير الامتحانات بإنتظام ونظام وسهولة ويسر.

وشدد "وكيل الوزارة" ، على محاربة كافة صور الغش واشكاله مع منع دخول أي هواتف محمولة مع الطلاب أو الملاحظين للجان وكذا كافة الاجهزة الاليكترونية مع إتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

هذا ويتقدم وكيل تعليم دمياط بخالص الامنيات بالتوفيق لجميع الطلبة والطالبات وان تكلل جهودهم بالنجاح والتفوق.