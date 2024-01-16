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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يعلن فشل الهجوم الأوكراني المضاد.. ويعلق على صيغة زيلينسكي لتحقيق السلام

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية قد فشل، مشيرا إلي أنه إذا استمر هذا الوضع، فإن دولة أوكرانيا ستكون موضع تساؤل قريبا.

وانتقد بوتين، في اجتماع مع رؤساء الجمهوريات المكونة لروسيا، رفض كييف التفاوض، قائلا: “إذا كانت السلطات الأوكرانية قد اتخذت القرار الصحيح، لكان كل شيء قد انتهى منذ فترة طويلة”.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن صيغة السلام للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هي مطلب باهظ للمفاوضات.

وكان بوتين، قال اليوم الثلاثاء، إنه من المستحيل التخلي عما اكتسبته روسيا في أوكرانيا.

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وأضاف بوتين، في اجتماع مع رؤساء الجمهوريات المكونة لروسيا، أن “أوكرانيا قد تتكبد أضرارا يتعذر إصلاحها إذا استمر الوضع الراهن”.

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