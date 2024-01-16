حكم قضائي في قضية كنائس النعمة الرسولية

قضت المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من القس أيمن لويس حنا أيوب رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية ورئيس اللجنة التنفيذية للمجمع وعضو المجمع و ٦ آخرين.

وطالب لويس في طعنه، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر بتاريخ 2023/9/29، في الاجتماع المجرى بمقر المجلس الإنجيلي العام لإجراء انتخابات لوظيفة رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية وأعضاء اللجنة التنفيذية للمجمع على خلاف قرارات الجمعية العمومية للمجمع بانعقادها فى 2022/18،19، والتي تم فيها انتخاب رئيس للمجمع والذي تم فيه انتخاب وتشكيل اللجنة التنفيذية للمجمع لمدة 4 سنوات حتى عام 2026.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٨/٧٠٢٣ القس إسطفانوس زكى إسطفانوس بصفته سكرتير المجلس الانجيلي العام، والدكتور القس اندريه زكى اسطفانوس بصفته رئيس المجلس الانجيلي العام .