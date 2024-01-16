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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يهدد عائلة بوتين بأكملها.. تفاصيل

بوتين وزيلينسكي
بوتين وزيلينسكي

هدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عائلة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأكملها بـ”المحاكمات الجنائية” وأحكام السجن الطويلة، وذلك خلال خطاب ألقاه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الثلاثاء.

وركز خطاب زيلينسكي، على المطالبة بالمزيد من الأسلحة والمال والذخيرة حتى يتمكن من الاستمرار في محاربة روسيا، لكنه أشار في وقت ما إلى عائلة الزعيم الروسي.

وقال زيلينسكي، إن “بوتين لن يرقد بسلام، سواء في هذا العالم أو في العالم الآخر.. لا أولاده ولا أحفاده”.

وأصر الرئيس الأوكراني، على أن “الزعيم الروسي هو السبب الوحيد لاستمرار الحروب والصراعات المختلفة ويجب محاسبته حتى لا يشجع عدوانه الأنظمة الاستبدادية الأخرى”.

وأضاف: “نعم، نحن لسنا إرهابيين، وبالتالي ستكون هذه محاكمات جنائية، وبعدها سيقضي بوتين وعائلته بأكملها إجازة طويلة لعدة سنوات خلف القضبان”.

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وأصر زيلينسكي مرارا وتكرارا على أن أوكرانيا لا تشارك في الإرهاب، في حين اعترف بأنه كان سيقتل بوتين إذا سنحت الفرصة.

وسلطت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، مؤخراً الضوء على حملة الاغتيالات التي نفذها جهاز الأمن الأوكراني في حين حاولت صرف أي لوم عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

واستهدفت أوكرانيا المسؤولين الروس المحليين، وكذلك الصحفيين مثل داريا دوجينا وفلادلين تاتارسكي. ونجا الكاتب زاخار بريليبين من محاولة اغتيال، في حين أحبطت أجهزة الأمن الروسية هجوماً على رئيسة تحرير قناة روسيا اليوم، مارجريتا سيمونيان، في نوفمبر.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني بوتين روسيا أوكرانيا

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