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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة يابانية .. طريقة عمل شوربة الميزو

طريقة عمل شوربة الميزو
طريقة عمل شوربة الميزو

تعتبر طريقة عمل شوربة الميزو من أقدم الأطعمة اليابانية، وهي من أنواع الشوربة التي تحتوي على فول الصويا وميزو الأرز.. ويحتوي الميزو على البكتيريا النافعة، وفيتامينات أخرى، مثل: الكالسيوم، الفوسفور، الحديد، البوتاسيوم، الماغنيسيوم، وكذلك النحاس والكبريت بكميات قليلة .

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شوربة الميزو، وهي من وصفات المطبخ الخليجي، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ربع ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل شوربة الميزو

 

طريقة عمل شوربة الميزو

 

مقادير طريقة عمل شوربة الميزو :

1 ملعقة كبيرة زيت بذور العنب

1 حبة بصل صفراء مكعبات

2 حبة جزر مقطعات

2 فص ثوم، مفروم

6 كوب مرق الخضروات

3 عود كومبو (منقوع ومقطع إلى مكعبات)

4 حبة بصل أخضر، كبير ومقطع

2 شرائح بوصة دايكون مقطع رفيع

50 جرام أودون

3 ملعقة كبيرة معجون الميزو

3 ملعقة كبيرة ماء دافئ

1 كوب براعم الفاصوليا

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

 

طريقة عمل شوربة الميزو :

_ نشوح البصل والجزر والثوم في وعاء كبير على نار متوسطة لمدة 5 دقائق.

_ يضاف المرق وباقي المكونات ما عدا الميزو والماء.

_ نقلب الميزو في الماء الدافئ.

_ ويضاف الميزو إلى الشوربة ثم أغلقي النار مباشرة

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