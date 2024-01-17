سعر أوبل موكا موديل 2024 في مصر

تتميز السيارة اوبل موكا موديل 2024 بتصميم شبابي أنيق وفريد من نوعة، وتعتبر أحد أشهر اصدارات العلامة التجارية الفرنسية في السوق المصري.

أوبل كروس لاند موديل 2024

سعر السيارة أوبل موكا موديل 2024

بلغ سعر السيارة أوبل موكا موديل 2024 فئة X LINE نحو 1,649,990 جنيه.

مواصفات السيارة أوبل موكا موديل 2024

تعتمد السيارة أوبل موكا موديل 2024 على محرك بقوة تصل الى 130 حصانا، ثلاثي الأسطوانات تيربو سعة 1200 سي سي، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات بنظام الجر الامامي.

يمكن للسيارة أوبل موكا موديل 2023 التسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 9.2 ثوان فقط.

تأتي السيارة اوبل موكا موديل 2024 بنظام الاتزان الالكتروني، مع مكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج الوسائد الهوائية الذي يصل إلى 8 AIRBAGS، ونظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، والتحذير من مغادرة المسار، مع متابعة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية.

كما دعمت السيارة اوبل موكا موديل 2024 بجنوط رياضية تبدأ من 17 بوصة، وحساسات ركن مع كاميرا لسهولة المتابعة، بالإضافة إلى اضاءة نهارية LED ومصابيح حادة المظهر، ومرايا جانبية ذات إشارات ضوئية.

أوبل كروس لاند موديل 2024

قياسات وأبعاد السيارة أوبل كروس لاند موديل 2024

الطول الكلي: 4151 مم.

العرض الكلي: 1791 مم.

الارتفاع: 1534 مم.

قاعدة العجلات: 2557 مم.

سعة التخزين الخلفية: 350 لتر

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