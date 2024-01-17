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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بأسعار مُخفضة|«الجمهورية»: توفير السلع الأساسية هدف أساسي لوزارة التموين لاستقبال شهر رمضان

السلع
السلع

 أكدت صحيفة "الجمهورية" أن توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وضخ كميات إضافية من كافة السلع وزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين، هدف أساسي لوزارة التموين خلال هذه الفترة استعداداً لاستقبال الشهر الكريم، بالإضافة إلى التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض "أهلا رمضان" بمختلف المحافظات.
وأفادت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (توفير السلع الأساسية)، بأنه في هذا الإطار تأتي جهود الدولة المصرية لتوفير احتياطي استراتيجي يتخطى أشهر لبعض السلع الاستراتيجية والأساسية، وضمان توفير كافة الاحتياجات رغم التحديات الراهنة الإقليمية والدولية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذا الصدد تساهم الشركة القابضة للصناعات الغذائية في إقامة 3 معارض في كل محافظة بالإضافة إلى الشوادر العديدة والسيارات المتنقلة التي تقوم بعرض كافة السلع وبأسعار مناسبة في المناطق المزدحمة والأكثر احتياجاً بالإضافة إلى إقامة 65 شادراً للسلع الأساسية بمحافظة القاهرة وطرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن واللحوم المجمدة قبل حلول الشهر الكريم. 
واختتمت الصحيفة افتتاحية عددها بأن كافة أجهزة الدولة حريصة على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير مستلزمات الأسرة من الزيت والأرز والسكر والمكرونة واللحوم والدواجن وبكميات كافية ونحن نستعد لاستقبال الشهر الكريم.

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