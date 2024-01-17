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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا ترسل 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة

المساعدات الروسية
المساعدات الروسية إلى غزة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستقدم 30 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية عبر قناتها على تليجرام: "توجهت طائرة من طراز Il-76 تحمل شحنة أخرى من المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى مطار العريش الدولي في جمهورية مصر العربية".

وأضافت الوزارة الروسية أنه سيتم نقل المساعدات الإنسانية إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري الذين سيقومون بعد ذلك بنقلها إلى الجانب الفلسطيني.

ووفقا لبيان وزارة الطوارئ الروسية، فإن المساعدات الإنسانة إلى غزة تم جمعها بمبادرة من جمهورية باشكورتوستان.

ومنذ بدء المهمة الإنسانية، أرسلت روسيا 18 رحلة جوية تحمل حوالي 420 طنًا من المواد الغذائية والأدوية والملابس وغيرها من الضروريات لسكان غزة.

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