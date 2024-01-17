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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تاريخ مليء بالخطايا.. حماس تعلق على موافقة ألمانيا إرسال قذائف إلى الاحتلال

ألمانيا وإسرائيل
ألمانيا وإسرائيل

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، اليوم الأربعاء، إن حماس تستنكر بأشد العبارات توجه ألمانيا للموافقة على إرسال نحو 10 آلاف قذيفة دبابة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف نعيم، أنه بذلك تكون ألمانيا شريك مباشر في الحرب على الشعب الفلسطيني، وتتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن جرائم الحرب التي ترتكبها هذه الحكومة الإسرائيلية النازية وحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار القيادي في حماس، إلى أن ألمانيا تعيد إنتاج تاريخها المليء بالخطايا بحق البشرية، ولم يردعها كل دروس الماضي القريب.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر لكل من شارك في العدوان عليه أو أعطى الغطاء لهذا العدو المجرم الذي استباح كل المحرمات.

وفي وقت سابق، أفادت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، أن الحكومة الألمانية تدرس تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بذخيرة دبابات لمواصلة الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة.

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