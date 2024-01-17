أخبار التعليم.. شاومينج ينشر أسئلة امتحان عربي الإعدادية على تليجرام ويؤكد: جاري الحل.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس.. ظهرت الآن

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

شاومينج ينشر أسئلة امتحان عربي الإعدادية على تليجرام ويؤكد : جاري الحل

تشهد جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 التي يؤديها الطلاب داخل اللجان في مختلف المحافظات.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس .. ظهرت الآن

ظهرت الآن نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس ، في عدد من المدارس الابتدائية الموجودة على مستوى الجمهورية ، وذلك للطلاب الذين أدوا امتحانات نصف العام 2024 بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات الإعدادية والطلاب يؤكدون سهولة أسئلة اللغة العربية

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء ، انتظام سير اللجان في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة.

LEADERS 2030|معهد إعداد القادة ينظم برنامجا تدريبيا بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية

ينظم معهد إعداد القادة برئاسة الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي ومدير المعهد، البرنامج التدريبي الذي يحمل عنوان إعداد قادة الوطن العربي، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبمشاركة 20 دولة عربية، تحت شعار LEADERS 2030، وبالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة الامين العام لاتحاد الجامعات العربية، وجامعة الأقصر برئاسة الدكتور حمدى محمد حسين رئيس الجامعة.

وزير التعليم العالي: الإيسيسكو تمثل الإطار الأقوم للتعاون البناء والحوار المُثمر

شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ورئيس المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو في دورته الرابعة عشرة اليوم الأربعاء، في الدورة الـ (44) للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، والدكتور دواس تيسير دواس رئيس المجلس التنفيذي للإيسيسكو، والأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، وبمُشاركة وفود الدول الأعضاء بالمنظمة، وكذا أعضاء المجلس التنفيذي، فضلًا عن مُمثلي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وذلك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ممنوع الموبايل.. شاهد انتشار لافتات تحذيرية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

تشهد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن انتشارا ملحوظا للافتات تحذيرية تشدد على منع حيازة الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024| الطلاب يؤدون اللغة العربية بالقاهرة والجيزة الآن

بدأ الآن في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي القاهرة والجيزة ، امتحان اللغة العربية والخط العربي .

سياحة وفنادق حلوان تنظم احتفالية عيد العلم بعنوان البحث العلمي في السياحة والضيافة

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان احتفالية عيد العلم، بعنوان البحث العلمي في السياحة والضيافة... من النظرية إلى التطبيق.

الخشت يتفقد لجان الامتحانات ببرامج جامعة القاهرة الدولية المجراة لأول مرة

أجرى الدكتور محمد الخشت، جولة تفقدية للاطمئنان على انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023 / 2024 بجامعة القاهرة الدولية، وفقًا لجداول كل برنامج، وذلك بحضور الدكتورة هبة نوح مساعد رئيس الجامعة بجامعة القاهرة الدولية، والدكتورة رحاب محمود منسق برنامج اللغة الصينية.

منصة مُستقلة للباحثين.. إصدار أول مجلة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية| تفاصيل

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الدور الرائد لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في العمل على دعم جهود تطوير منظومة البحث العلمي، من خلال الارتقاء بالأداء البحثي ومُخرجات الابتكار والتأثير المجتمعي، فضلًا عن توفير خدمات التدريب والاستشارات ونقل التكنولوجيا لجهات الإنتاج والخدمات في مصر، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات التطبيقية لتطوير الأداء في مجالات عدة لخدمة الاقتصاد الوطني، وكذا التعاون المُستمر مع المؤسسات القومية والدولية في مجال تنمية ونقل وتوطين التكنولوجية.