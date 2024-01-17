شكري: مصر واليونان تتفقان على الرفض التام للنزوح القسري لأهالي غزة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه أجرى مباحثات مع نظيره اليوناني حول الأوضاع في قطاع غزة، وكان هناك اتفاق على الحاجة لوقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية والوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، والرفض التام للنزوح القسري من غزة.

وأضاف وزير الخارجية، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره اليوناني، أن التصعيد في غزة له آثار وتوابع وكلها آثار سلبية لها انعكاسات إقليمية ودولية.

وشدد على أنهما اتفقا على الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين، كما تم التطرق للعلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص وأهميتها، والعزم على استضافة القمة الثلاثية المقبلة للزعماء للدول الثلاث أقرب فرصة لمناقشة القضايا المشتركة.