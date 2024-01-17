إحباط 5 محاولات غش وتصوير ورقة أسئلة اللغة العربية بمركزي جهينة وأخميم بسوهاج

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن القائمين على أعمال الامتحانات بالفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية تمكنوا بالتنسيق مع غرف عمليات المديرية والإدارات التعليمية.

وفريق الرصد الإلكتروني بالمديرية من احباط محاولات الغش الإلكتروني والإخلال بالنظام العام للامتحانات، كما تم ضبط 5 طلاب حاولوا الغش الإلكتروني بلجان جهينة وأخميم.

وأوضح مدير تعليم سوهاج، أنه في اطار الإجراءات المشددة التي تتخذها المديرية لضبط أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، فقد تمكن فريق الرصد الإلكتروني بالمديرية المكلف بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية.

محافظة سوهاج

وذلك عن طريق الأكواد الموجودة على أوراق الأسئلة من تتبع واحباط جميع محاولات الغش الإلكتروني، وضبط 4 طلاب بلجان جهينة وطالب آخر بأحد لجان أخميم، لقيامهم بتصوير ورقة الأسئلة لامتحان اللغة العربية اليوم الأربعاء.

وذلك عقب بدء الامتحان بحوالي ربع ساعة، وأنه تم تحرك المسئولين بالمديرية والإدارتين على الفور وتم احباط محاولات الغش وتحريز هواتف هؤلاء الطلاب، وإحالة الواقعة للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.