عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إحباط 5 محاولات غش وتصوير ورقة أسئلة اللغة العربية بمركزي جهينة وأخميم بسوهاج

صدى البلد

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن القائمين على أعمال الامتحانات بالفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية تمكنوا بالتنسيق مع غرف عمليات المديرية والإدارات التعليمية.

وفريق الرصد الإلكتروني بالمديرية من احباط محاولات الغش الإلكتروني والإخلال بالنظام العام للامتحانات، كما تم ضبط 5 طلاب حاولوا الغش الإلكتروني بلجان جهينة وأخميم.

وأوضح مدير تعليم سوهاج، أنه في اطار الإجراءات المشددة التي تتخذها المديرية لضبط أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، فقد تمكن فريق الرصد الإلكتروني بالمديرية المكلف بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية.

محافظ سوهاج يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

سقوط طالب من الطابق الثالث بمنزل أسرته في سوهاج

محافظة سوهاج

وذلك عن طريق الأكواد الموجودة على أوراق الأسئلة من تتبع واحباط جميع محاولات الغش الإلكتروني، وضبط 4 طلاب بلجان جهينة وطالب آخر بأحد لجان أخميم، لقيامهم بتصوير ورقة الأسئلة لامتحان اللغة العربية اليوم الأربعاء.

وذلك عقب بدء الامتحان بحوالي ربع ساعة، وأنه تم تحرك المسئولين بالمديرية والإدارتين على الفور وتم احباط محاولات الغش وتحريز هواتف هؤلاء الطلاب، وإحالة الواقعة للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج تعليم أخبار التعليم بسوهاج غرف عمليات التعليم الغش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة تضرب أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

موضوعات متعلقة

6.5 مليون جنيه من صندوق التكافل الاجتماعي بجامعة سوهاج لدعم 5497 طالبا

ترشيحاتنا

3.5 مليون يورو | مودريتش يكسب نزاعا قضائيا ضد الضرائب الإسبانية

إقبال على الشراء.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن الأسعار الفترة القادمة |فيديو

حصل من 3 شهور.. مفاجأة مدوية حول طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

بشرى لأصحاب الأعمال.. حل المنازعات الضريبية مع المصلحة في هذا الوقت| تفاصيل

دعاء شهر رجب لسداد الديون.. احرص على التضرع بين يدي الله كثيرًا

رد ناري من أحمد كريمة على توقع طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بالحجاب.. درة تلفت الأنظار بصورها الجديدة على إنستجرام| شاهد

جمبسوت جريء.. رانيا منصور تثير إعجاب الجمهور بملابسها| شاهد

فيديو

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

نجم الزمالك يتحدث عن فيريرا وشيكابالا ومعلول وزيزو .. قال إيه ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ