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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء|صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء ومنع أي تعد جديد نهائيا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

وكيل الصحة بالغربية يتابع نشاط مستشفى رمد طنطا خلال الشهور الماضية

جاء ذلك اثناء متابعته من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية. وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات في المهد.
وواصلت الجهات التنفيذية في الغربية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم.

وكيل الصحة بالغربية يتابع نشاط مستشفى رمد طنطا خلال الشهور الماضية

وقام محافظ الغربية بالاطلاع على الخرائط الرقمية التفاعلية الخاصة بالقرى المنتجة على مستوى المحافظة واهم الشركات والمصانع بالمحافظة التي تم تصميمها بواسطة المركز على مستوى مراكز المحافظة موجها الدكتور محمود عراقيب مدير مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بسرعة الانتهاء من تصميم كافة الخرائط الرقمية التفاعلية لكافة المؤسسات و الأماكن الخدمية بالمحافظة.

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