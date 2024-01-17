أهالي الرهائن يتهمون نتنياهو بمنع صفقات التبادل لمواصلة الحرب والبقاء في منصبه

في مؤتمر صحفي في الكابيتول هيل، اتهمت ليز نفتالي، عمة أحد الرهائن السابقين في حماس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرقلة الصفقات المحتملة التي يمكن أن تضمن إطلاق سراح الرهائن من حماس في غزة. وأشار نفتالي إلى أن رفض نتنياهو المزعوم للمضي قدمًا في الاتفاقات المقترحة هو محاولة لإدامة الصراع المستمر، ظاهريًا للحفاظ على منصبه في منصبه.

خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره قادة مجلس الشيوخ الأمريكي وعائلات الرهائن، ادعى نفتالي أن حكومة نتنياهو أعاقت المقترحات المتعددة التي تهدف إلى تحقيق إطلاق سراح تدريجي للمختطفين المتبقين. وأعربت عن إحباطها قائلة: "عندما يخبر [نتنياهو] الجمهور بأنه يريد... إعادة جميع الرهائن إلى وطنهم، فإن عدم التحرك... يظهر لنا بوضوح أنه يريد إبقاء هذه الحرب مستمرة". مكتب."

أكد نفتالي، أحد المانحين للحزب الديمقراطي، أن التأخير في المفاوضات لا يُعزى إلى الولايات المتحدة أو قطر، بل إلى حكومة نتنياهو على وجه التحديد. وردا على الاتهامات، رفض مكتب نتنياهو التعليق.

معربا عن قلقه، دعا نفتالي المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الصراع. وشددت على دور الرئيس بايدن في إيصال رسائل صارمة وحثت على اتخاذ إجراءات لإعطاء الأولوية لإطلاق سراح الرهائن على حساب استمرار الأعمال العدائية.

عندما سئلت عما إذا كانت عائلات أخرى تشاركها تقييمها لنتنياهو، رددت روبي تشين، وهي قريبة أحد الأسير، مشاعر نفتالي، وحملت نتنياهو مسؤولية الوضع بسبب احتجاز الرهائن خلال فترة ولايته. وحث تشين رئيس الوزراء على الدخول في مناقشات بشأن "اليوم التالي" في غزة كجزء من عملية الحل.

امتنع السيناتور بن كاردين، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية، عن انتقاد نتنياهو بشكل مباشر. وبدلا من ذلك، أكد على أهمية الحفاظ على الاتصالات مع القادة الإسرائيليين لتسهيل إطلاق سراح الرهائن. ومع ذلك، دعا العديد من المشرعين في المؤتمر الصحفي علناً إلى زيادة الضغط على قطر، وحثوا الدولة، باعتبارها مضيفة لقادة حماس، على لعب دور أكثر حزماً في تأمين إطلاق سراح الرهائن.