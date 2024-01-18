خوفا من مواجهة بوتين وحيدًا.. تحرك غير مسبوق من المستشار الألماني

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، طالب الاتحاد الأوروبي بزيادة المساعدات لأوكرانيا خوفًا من أن يُترك وحيدًا في "مواجهة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت الصحيفة، أن "الفوز المذهل الذي حققه دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا هذا الأسبوع لم يؤد إلا إلى زيادة المخاطر، مما يجعل من المعقول للغاية أن تضطر أوروبا إلى إيجاد طريقتها الخاصة للتعامل مع روسيا إذا أصبح رئيسا مرة أخرى.. وفي مواجهة هذا الخطر، يصر شولتس على أن يكثف زعماء الاتحاد الأوروبي جهودهم ويقدموا مساهمة أكبر في الانتصار على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

ولفتت “بوليتيكو”، إلى أن شولتس يعرب بشكل متزايد عن خيبة أمله إزاء مستوى المساعدة العسكرية التي تقدمها دول الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وأضافت أن “التحدي الأكبر الذي يواجه الأمن الأوروبي منذ الحرب الباردة هو الاحتمال الرهيب المتمثل في الاضطرار إلى تمويل وتسليح أوكرانيا دون دعم الولايات المتحدة، وهو ما من شأنه أن يكشف خطوط الصدع السياسية في الاتحاد الأوروبي”.