متتخدعوش وتخففوا.. الأرصاد: فروق كبيرة بين درجات الحرارة نهاراً وليلاً| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرقا بين درجات الحرارة نهاراً وليلاً، وذلك سوف يؤدي إلى انتشار نزلات البرد، حيث نشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة نهاراً، مؤكدة تأثرنا بالكتل الهوائية الصحراوية في معظم محافظات الجمهورية.

الأرصاد: ال أجواء شتوية مائلة للدفء

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن الأجواء شتوية مائلة للدفء على المحافظات الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم، الخميس، تتراوح بين 21 و22 درجة مئوية.

الأرصاد: انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة ليلاً

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك انخفاضا كبيرا في قيم درجات الحرارة ليلاً.

ولفتت إلى أن الصغرى على القاهرة الكبرى تصل إلى 12 درجة مئوية، والأجواء ليلاً تكون شديدة البرودة في معظم المحافظات.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هناك شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ولكنها تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.