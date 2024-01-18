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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 7 جنود من البحرية الإسرائيلية بعد انقلاب سفينة وسط البحر

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن سبعة جنود من البحرية الإسرائيلية أصيبوا بجروح بعد أن انقلبت السفينة التي كانوا على متنها في وسط البحر.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، تم نقل السبعة إلى مركز برزيلاي الطبي في عسقلان لتلقي العلاج الطبي.

وأمس، الأربعاء، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية أعلى مما كان عليه في الماضي.

وأضاف هاليفي، خلال زيارته تمرينا لقوات الاحتياط في الشمال، برفقة قائد القيادة الشمالية، أوري جوردين، وقادة آخرين، أن “احتمال نشوب حرب في الشمال أعلى مما كان عليه في الماضي… وعندما يحدث ذلك، سنمضي قدما بكل قوتنا”.

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وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، قال أمس، الأربعاء، إنه إذا لم يتم تفكيك حركة حماس بالكامل، فلن نتمكن من العيش في إسرائيل.

وأضاف جالانت، خلال زيارة وحدة شايطيت 13 في قاعدة عتليت البحرية: “نواصل القتال حتى عودة الرهائن، وتفكيك القدرات العسكرية وإزالة حماس من السلطة”.

إسرائيل البحرية الإسرائيلية عسقلان

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