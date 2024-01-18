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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاومينج ينشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية عبر تليجرام

شاومينج
شاومينج

تشهد جروبات شاومينج على تليجرام الآن، تداولاً لإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 التي يؤديها الطلاب في جميع المحافظات. 

يأتي ذلك بعد أن نجح شاومينج في نشر صور أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 على تليجرام بعد توزيعها في اللجان. 

وكانت قد شددت مديريات التربية والتعليم على عدم اصطحاب التليفون المحمول للطلاب والملاحظين، مع التأكيد على إحالة مخالفة الامتحانات في ذلك السياق إلى النيابة العامة.

فمن جانبه حذر أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، من حيازة الموبايل أو التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى التى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، وذلك للمراقبين أو الطلاب .

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أنه سوف يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  فى هذا الشأن ، مؤكداً أن العقوبة قد تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة .

كما شدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وضبط العملية الامتحانية، والالتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة الموبايل أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية والأجهزة التقنية الحديثة التي قد تساعد فى خرق سرية الامتحانات .

 

وطالب مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بالابتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم، حتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الامتحان، قائلاً: سيحرم الطلاب المخالفون من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

يذكر أنه قد أكدت أمس مديرية التربية والتعليم بسوهاج أنه في إطار الإجراءات المشددة التي تتخذها المديرية لضبط أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، فقد تمكن فريق الرصد الإلكتروني بالمديرية المكلف بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، من احباط محاولات الغش الإلكتروني والإخلال بالنظام العام للامتحانات، كما تم ضبط 5 طلاب حاولوا الغش الإلكتروني بلجان جهينة وأخميم ، وذلك عن طريق الأكواد الموجودة على أوراق الأسئلة من تتبع واحباط جميع محاولات الغش الإلكتروني. 

شاومينج
شاومينج
شاومينج
شاومينج
شاومينج
شاومينج

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