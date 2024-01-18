عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ مناعة: لا معلومات عن وباء "إكس" رغم تحذير منظمة الصحة العالمية|فيديو

فيروس
فيروس

قال حازم غنيم، أستاذ المناعة بجامعة ولاية أوهايو، إن "إكس" وباء محتمل حذرت منه منظمة الصحة العالمية لإمكانية انتشاره في المستقبل، لافتاً إلى أن هناك فيروسات تقوم بطفرات سريعة وتكون هدفا متحركا لجهاز المناعة.

وأضاف “غنيم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أنه لا يوجد أي معلومات عن وباء "إكس" الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى أن الشفرة الورائية هي سلاح مهم لمعرفة معلومات عن فيروس "إكس".

وتابع أستاذ المناعة بجامعة ولاية أوهايو، "عندما تنشط الأوبئة ينشط معها بيزنس اللقاحات والأدوية"، مؤكداً أنه عند بداية ظهور لقاحات كورونا، كانت الدول الغنية تتسابق في شراء اللقاحات.

أكس منظمة الصحة العالمية المستقبل طفرات سريعة جهاز المناعة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

الجيش الباكستاني يعلن حالة التأهب القصوى.. ويحذر إيران من رد قوي

120 دقيقة بحث.. كيف سقطت المتهمة في سرقة سلاسل مايا شيحة الماسية

ترشيحاتنا

إعلامية شهيرة: ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي هيرجعوا لبعض

مصر ومالطا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء

تحرك عاجل من النواب حول تسريب امتحانات الإعدادية

الداخلية تعلن القبض على مستريح السيارات في الجيزة

3 عمال يحولون ورشة بمنزلهم لمصنع سلاح في سوهاج

وزير الخارجية الروسي يعرض وساطة موسكو لحل الصراع في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

فنانة مشهورة السبب.. ياسمين عبدالعزيز تكشف سبب انفصالها عن أحمد العوضي |فيديوجراف

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ