فيروس جديد .. ما قصة اكس وحقيقة خطورته عن كورونا؟ .. فيديو

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية ، تعليقا على تصريح ظهور وباء اكس بالعالم ، إن التوقعات بعضها حقيقية وبعضها لها أهداف سياسية واقتصادية ، متابعا :" مشكلة التغير المناخي وذوبان الثليج ينشأ عنها ظهور الفيروسات الحبيسة مع ارتفاع حرارة الطقس والمشاكل البيئية ".

وأردف الدكتور فؤاد عودة ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، أن هناك ١٪؜ فقط من الفيروسات الموجودة بالجليد يمكنها أن تصيب الانسان ، منوها بأن هناك توقع بظهور فيروسات جديدة نظرا لان العائلات القريبة من اماكن ذوبان الثلج اصيبت بعدد من الفيروسات الجديدة.

وأكمل ، أنه لا يوجد اي دليل على ان فيروس اكس سيكون اخطر من كورونا ، مشددا على اهمية النظافة الشخصية ، والالتزام بتلقي جرعات اللقاحات.