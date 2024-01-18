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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: أمريكا وبريطانيا تدوسان القانون الدولي بضرب اليمن

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن أمريكا وبريطانيا تدوسان القانون الدولي بضرب اليمن.

وأوضح لافروف، في تصريحات له، أن “الأمم المتحدة لم تمنح الولايات المتحدة الحق في ضرب اليمن كما حدث في ليبيا وهذا خروج على القانون”.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت القيادة المركزية الأمريكية، بيانًا عاجلاً كشفت فيه تفاصيل الضربات الجوية الأخيرة التي استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في عدة محافظات يمنية.

وقالت القيادة المركزية في بيانها: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات على 14 صاروخًا لجماعة الحوثي المدعومة من إيران تم تحميلها لإطلاقها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

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وأضاف البيان أن هذه الصواريخ "مثلت تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وكان من الممكن إطلاقها في أي وقت".

وتابع البيان: "ستؤدي هذه الضربات، بجانب الإجراءات الأخرى التي اتخذناها، إلى إضعاف قدرات الحوثيين على مواصلة هجماتهم المتهورة على الشحن الدولي والتجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".

أمريكا بريطانيا وزير الخارجية الروسي اليمن

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