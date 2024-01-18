عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تطالب أمريكا بوقف الضربات ضد الحوثيين في اليمن

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قالت وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة يجب أن توقف الضربات ضد الحوثيين في اليمن للمساعدة في التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال لافروف للصحفيين في موسكو: “الشيء الأكثر أهمية الآن هو وقف العدوان على اليمن، لأنه كلما زاد القصف الأمريكي والبريطاني، قل استعداد الحوثيين للتحدث”.

وكان وزير الخارجية الروسي، قال اليوم الخميس، إن أمريكا وبريطانيا تدوسان القانون الدولي بضرب اليمن.

مسؤول أمريكي يؤكد أن بلاده شنت ضربات على الحوثيين في اليمن

مسؤول سابق بالبنتاجون : أمريكا تهدف لردع الحوثيين بإعادة إدراجهم بقوائم الإرهاب

وأوضح لافروف، في تصريحات له، أن “الأمم المتحدة لم تمنح الولايات المتحدة الحق في ضرب اليمن كما حدث في ليبيا وهذا خروج على القانون”.

وزير الخارجية الروسي الحوثيين اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

فرج عامر يكشف مفاجأة لجمهور النادي الأهلي

موضوعات متعلقة

روسيا تكشف حقيقة بدء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا لإنهاء الحرب

ضغط أمريكي على إسرائيل لإعادة الاتصالات إلى غزة

روسيا: أمريكا وبريطانيا تدوسان القانون الدولي بضرب اليمن

الجيش الباكستاني يعلن حالة التأهب القصوى.. ويحذر إيران من رد قوي

إصابة 7 جنود من البحرية الإسرائيلية بعد انقلاب سفينة وسط البحر

باكستان: لا نريد التصعيد مع إيران ولكن لا تنازل عن حماية أمننا القومي

خوفا من مواجهة بوتين وحيدًا.. تحرك غير مسبوق من المستشار الألماني

رئيس الوزراء الباكستاني يغادر دافوس مبكرا بسبب التصعيد مع إيران

ترشيحاتنا

روسيا تكشف عن 30 دولة ترغب في الانضمام لـ مجموعة بريكس

الولايات المتحدة تعلق على الإفراج عن الصحفيتين المحتجزتين في إيران

يفعلها أغلب الطلاب.. تحذير من المذاكرة فى هذا التوقيت|اعرف الأضرار الصحية

تشييع جثمان والد الفنان قصى خولي بالطبلة والمزمار |شاهد

رام الله.. نجمة "حالة خاصة" تثير جدلًا بجمالها الساحر | صور

رد قوي من روسيا على قرار الأرجنتين رفض الانضمام لـ مجموعة بريكس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة رقابية.. تغيير اسم القاهرة مكة وطرح الأفيش وهذا موعد عرضه

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ