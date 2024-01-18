روسيا تطالب أمريكا بوقف الضربات ضد الحوثيين في اليمن

قالت وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة يجب أن توقف الضربات ضد الحوثيين في اليمن للمساعدة في التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال لافروف للصحفيين في موسكو: “الشيء الأكثر أهمية الآن هو وقف العدوان على اليمن، لأنه كلما زاد القصف الأمريكي والبريطاني، قل استعداد الحوثيين للتحدث”.

وكان وزير الخارجية الروسي، قال اليوم الخميس، إن أمريكا وبريطانيا تدوسان القانون الدولي بضرب اليمن.

وأوضح لافروف، في تصريحات له، أن “الأمم المتحدة لم تمنح الولايات المتحدة الحق في ضرب اليمن كما حدث في ليبيا وهذا خروج على القانون”.