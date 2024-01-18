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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل: ندوة للتوعية بأهمية المساواة بين الجنسين بشركة قطاع خاص بالبحيرة

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ، ندوة توعية فى مجال المسواة بين الجنسين والتمكين الإقتصادى للمرأة ، فى مقر شركة سارة تكس بكفر الدوار ، شارك فيها 32 من العاملين بالشركة ، حيث تناولت الندوة عده موضوعات حول أهداف وحده المساواة والتمكين الأقتصادي للمرآة وتكافؤ الفرص والتمييز ضد المرأة التابعة للمديرية ، وحقها فى الترقي ، ومناهضة العنف والتحرش ضد آلمرأة ، والقرارات الوزارية المنظمه لتشغيل النساء ، وتأمين بيئه العمل ، والتعريف بأنواع مخاطر العمل وكيفية الوقاية منها ، وذلك فى إطار جهود المديرية وسعيها نحو توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية فى جميع المنشآت بمختلف القطاعات ، والتعريف بالحقوق والواجبات التى كفلها القانون للعاملين من الذكور والإناث ، وكذك القرارات الوزارية المنفذة لتلك الأحكام .

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى كفلها القانون للعمال من الجنسين ، وتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين فى مديريات العمل بالمحافظات للقيام بدورها تجاه التوعية باهمية دور المرأة كعنصر أساسى فى التنمية وتمكينها إقتصادياً ، وأضاف مدير المديرية ، ان الندوة جرت فعالياتها تحت رعاية مدير المديرية ، حرصاً على حقوق المرأة وتحقيق المساواه بين الجنسين والنهوض بالمجتمع ، وبحضور رؤساء الأقسام والعاملين بالشركة ، كما جرى خلال الندوة التأكيد على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص، ونشر الوعي فيما يخص حقوق المرأة وواجباتها في مجال العمل، وذلك تماشياً مع سياسات الدولة المصرية التي تتخذ خطوات جادة لدعم المرأة في كافة المجالات، حريصة على مواصلة إشراك المرأة في العمل والإنتاج.

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