عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: الغرب يدرك أن «زيلينسكي» يخرج عن نطاق السيطرة وأصبح مضطربًا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أصبح مضطرباً بشكل متزايد مع تمسكه بالسلطة، مؤكدا أن داعميه الغربيين يبحثون عن طرق لإبقائه تحت السيطرة.

ويعتقد أن الدعوات الموجهة إلى أوكرانيا لإجراء انتخابات رئاسية هذا العام هي جزء من هذا الجهد، حيث اقترح عدد من السياسيين الغربيين أن تجري أوكرانيا الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في عام 2024.

وتم تعليق الإجراءات الديمقراطية الطبيعية في البلاد بموجب الأحكام العرفية، ولكن البلاد يمكن أن تعدل قوانينها للسماح بإجراء الانتخابات.

وأرسل زيلينسكي إشارات متضاربة بشأن هذه المسألة، حيث قال بالتناوب إنه مستعد للترشح لولاية أخرى في ظل ظروف معينة وادعى أن الشعب الأوكراني لا يريد إجراء انتخابات بينما تقاتل البلاد.

وأشار لافروف إلى أن “الخطاب المتناقض يعكس فقط رغبة ذلك الفرد ورفاقه... في الاحتفاظ بالسلطة قدر استطاعتهم”.

وأضاف أنه “في الوقت نفسه، فإن الغرب كان يرغب في الحصول على مزيد من المرونة، مع الأخذ في الاعتبار فشل كييف في تحقيق نجاحات على أرض المعركة”.

«فكر أولا ثم تحدث».. زيلينسكي يرد على تصريحات ترامب بشأن إنهاء حرب أوكرانيا

زيلينسكي يعتزم اتخاذ قرار يدفع أوكرانيا إلى كارثة .. تفاصيل

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن “قيام زيلينسكي بإدارة حملة إعادة انتخابه من شأنه أن يجعله أكثر انسجاما مع المصالح الغربية، لأنه يخرج عن نطاق السيطرة بشكل متزايد”.

وقال لافروف إن الحكومة الروسية لا تهتم بمصير زيلينسكي الشخصي.

زيلينسكي لافروف وزير الخارجية الروسي أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

محكوم عليها بالسجن 63 سنة.. القبض على صاحبة مجموعة مطاعم شهيرة

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

فرج عامر يكشف مفاجأة لجمهور النادي الأهلي

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 119 في غزة

"نيويورك تايمز": قدرة إيران الصاروخية فاجأت مسئولي الغرب

سرايا القدس تعلن خوض اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في خان يونس

من البحر الأحمر.. أول تعليق من الجيش الإسرائيلي على الصواريخ فوق إيلات

ضربة قوية.. كتائب القسام تنسف منزلا بداخله 30 جندياً من جيش الاحتلال

استشهاد الصحفي الفلسطيني وائل فنونة مدير قناة «القدس اليوم» جراء قصف وسط غزة

خلال 24 ساعة.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 28 جنديا في معارك غزة

بسبب نزوح المواطنين|الأونروا: عدد سكان رفح بجنوب قطاع غزة تضاعف 4 مرات

ترشيحاتنا

وظائف وزارة النقل 2024.. 101 وظيفة شاغرة في هيئة الأنفاق

مدرب تنزانيا يفتح النار على منتخب المغرب باتهامات خطيرة .. تفاصيل

إنذار خاطئ.. الجيش الإسرائيلي يكشف حقيقة إطلاق صواريخ فوق إيلات بالبحر الأحمر

روسيا: الغرب يدرك أن «زيلينسكي» يخرج عن نطاق السيطرة وأصبح مضطربًا

برلمانية: ارتفاع سعر الدولار السبب الرئيسي وراء نقص الأدوية

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية

جنازة بالطبلة والمزمار| تشييع جثمان والد الفنان قصى خولي |شاهد

رام الله.. نجمة "حالة خاصة" تثير جدلًا بجمالها الساحر | صور

فيلم رحلة 404.. تغيير اسم القاهرة مكة وطرح الأفيش وهذا موعد عرضه

فيديو

مفاجأة بعيار 21 | هل يتوقف الذهب عن الصعود ؟! ..فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ