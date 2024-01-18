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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة جديدة تعلن الانضمام إلى التحالف الأمريكي لمحاربة الحوثيين

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الخميس، نقلاً عن وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، بأن الدنمارك ستنضم إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تم إنشاؤه لمكافحة هجمات الحوثيين في اليمن.

وحسب “رويترز”، قال راسموسن، إن "الدنمارك ستنضم إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تم تشكيله لمحاربة الحوثيين في اليمن بسبب الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة يجب أن توقف الضربات ضد الحوثيين في اليمن للمساعدة في التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

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وقال لافروف للصحفيين في موسكو: “الشيء الأكثر أهمية الآن هو وقف العدوان على اليمن، لأنه كلما زاد القصف الأمريكي والبريطاني، قل استعداد الحوثيين للتحدث”.

الحوثيين اليمن

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