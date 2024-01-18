تدمير ربع ترسانة الحوثيين العسكرية بسبب الضربات الأمريكية والبريطانية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن هناك تقديرات تفيد بتدمير نحو ربع ترسانة الحوثيين العسكرية بالضربات الأمريكية والبريطانية الأخيرة.

وفي وقت سابق، قصف الجيشان الأمريكي والبريطاني أكثر من 10 مواقع يستخدمها الحوثيون في ضربة انتقامية واسعة النطاق باستخدام صواريخ توماهوك التي تطلقها السفن الحربية والطائرات المقاتلة، حسبما قال العديد من المسئولين الأمريكيين لوكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف المسئولون الأمريكيون أن الأهداف العسكرية شملت مراكز لوجستية وأنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الأسلحة.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "لقد عرّضت هجمات الحوثيين الأفراد الأمريكيين والبحارة المدنيين وشركائنا للخطر، كما عرضت التجارة للخطر وحرية الملاحة وقد تأثرت أكثر من 50 دولة في 27 هجومًا على الشحن التجاري الدولي".