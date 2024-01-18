الخارجية الأمريكية : جولة أفريقية لـ بلينكن تشمل 4 دول

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس 18 يناير 2024 أن الوزير أنتوني بلينكن يعتزم القيام بجولة أفريقية تشمل أربعة دول بين 21 إلى 26 من يناير الجاري.

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها نشرته عبر موقعها الإليكتروني أن بلينكن، إلى كاب فيردي "الرأس الأخضر" وكوت ديفوار ونيجيريا وأنجولا في الفترة من 21 إلى 26 يناير 2024.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن بلينكن، سيسلط الضوء خلال جولته على كيفية تسريع الولايات المتحدة للشراكة الأمريكية الإفريقية منذ قمة القادة الأمريكيين الإفريقيين، بما في ذلك في مجالات مثل المناخ والغذاء والأمن الصحي.

وأضافت أن الوزير الأمريكي سيؤكد على الشراكة الاقتصادية بين الجانبين التي تركز على المستقبل، وكيف تستثمر الولايات المتحدة في البنية التحتية في أفريقيا لتعزيز التجارة البينية، وخلق فرص العمل في الداخل وفي القارة، ومساعدة أفريقيا على المنافسة في السوق العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، سيعمل وزير الخارجية الأمريكي على تعزيز الشراكات الأمنية القائمة على القيم المشتركة مثل احترام حقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية، وتوسيع نطاق سيادة القانون.

وسيؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة تجاه شركائها الساحليين في غرب أفريقيا من خلال استراتيجية منع الصراعات وتعزيز الاستقرار، وشراكة الولايات المتحدة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) لمعالجة التحديات الإقليمية، وجهود الولايات المتحدة لدعم القيادة الأفريقية في وقف التصعيد والتوترات وتبني حلول دبلوماسية للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.