الأورمان تنظم زيارة لدعم مرضى السرطان في مستشفيات الشفاء لعلاج الأورام بالأقصر

إستقبلت مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج سرطان الكبار والأطفال بالصعيد بالمجان بمحافظة الأقصر، زيارة لوفد الحضور وقيادات مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة فى دورته الرابعة بمدينة الاقصر، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، وتابع حضور المؤتمر خلال الزيارة تفاصيل العمل وتقديم العلاج المجاني لعشرات الآلاف من مرضي السرطان بالمجان داخل المستشفي.

وتم تنظيم جولة لحضور فعاليات المؤتمر داخل أقسام المستشفي، حيث رافقهم الدكتور هاني حسين، مدير عام المستشفي، والأطباء في جولات في أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف عمليات اليوم الواحد، والتي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتى يتمتع فيها طاقم العمل بكفاءة عالية فضلا عن توافر الأجهزة الحديثة ذات المواصفات القياسية العالمية من حول العالم لخدمة الآلاف من المرضي بمحافظات الصعيد.

وأشادوا حضور المؤتمر بالمستوي الطبي العالمي والتطور فى المنشآت والأجهزة القياسية العالمية وتنوع المعامل في مقر المستشفي ومختلف الأقسام، بجانب الإهتمام الكبير بالنظافة والتجميل وإنشاء جدران المستشفي علي الطراز الفرعوني الذي يجعل المستشفي صرح طبي عظيم في أرض الفراعنة، مؤكدين أن هذا الصرح يضاهى المستشفيات العالمية فى علاج الأورام.

ومن جانبه قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، ان هذه الزيارة تعتبر رسالة قوية داعمة لمحاربى السرطان وان تكرار هذه الزيارات من جميع الجهات الداعمة لهذا الصرح ياتى فى سبيل دعم المرضي والشد من أزرهم ومؤازرتهم والتى تعد داعم نفسي قوى للمرضى خلال رحلتهم فى تلقى العلاج .

مؤكدًا انه اليوم الساعة الثامنة مساء سوف تنطلق فعاليات المؤتمر بجلسة افتتاحية، وسيستكمل المؤتمر مناقشة محاوره غدا الجمعه عبر جلسة وزارية حوارية ، وجلسات نقاشية يحاضر فى كل منها أحد الخبراء العالميين ضيوف المؤتمر على أن يتم إستكمال الفعاليات صباح السبت بجلستين نقاشيتين يتبعها زيارات ميدانية لضيوف المؤتمر الى قرية نجع العرب بالمحاميد قبلى مركز أرمنت بالأقصر والتى قامت جمعية الأورمان بإعادة تطويرها، ويختتم فعاليات المؤتمر فى يوم الأحد 21ينايربجلسة ختامية .

يذكر أن جمعية الأورمان نظمت المؤتمر الأول للتنمية المستدامة، في 2020 في محافظة الأقصر، بحضور عدد من الوزراء، وخبراء عالميين، وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية، عربية، إقليمية ودولية.