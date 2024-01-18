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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السفير جمال بيومي: إسرائيل منذ نشأتها لم تحترم أي قرار للمجتمع الدولي

جمال بيومي
جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أرض فلسطين تكرر العدوان عليها على مدار السنوات، ونحن الآن بصدد معركة تاريخية وأمامنا سنوات طويلة في الحرب مع العصابة التي تتحكم في ما لا تملك.


وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدور الأمريكي متحير بين وضعين الأول مصلحته الاستراتيجية في زرع إسرائيل بالمنطقة، والثاني هو أن يأخذ كل حقوقه من الطاقة والأمن في البحر الأحمر.


وأشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع، يرون أن ما يحدث في غزة هو عدوان ولكن يوجد تناقض واضح حيث نجد وزير الخارجية يأخذ حقيبة بها 14.5 مليار دولار لدعم إسرائيل.


وأكد أن الملفات التي تديرها قوى الضغط الصهيونية بأمريكا تريد استمرار هذا الوضع، مشيرًا إلى أن إسرائيل منذ نشأتها لم تحترم قرار المجتمع الدولي حتى قانون نشأتها والذي حدد خريطتها والآن فلسطين لا تمتلك 18 من أرضها حتى اتفاقية أوسلوا لا تريد الاعتراف بها الآن بل ذهب نتنياهو وقال إن الجولان أرض إسرائيلية.
 

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