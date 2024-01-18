انفجارات قوية في قاعدة عسكرية أمريكية بحقل العمر النفطي

وقعت انفجارات عنيفة في قاعدة عسكرية أمريكية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور.

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بأن طائرة بدون طيار أمريكية تعرضت لسقوط في ديالى شرق العراق.



وأشارت قناة العهد العراقية الي ان القوات الامنية فرضت طوقا أمنيا في تلال "أمام ويس" بعد سقوط طائرة مسيرة أمريكية

وذكرت وسائل عراقية في وقت سابق بأنه تم احباط هجوم بمسيرة مفخخة على قاعدة حرير التابعة للتحالف الدولي قرب مطار أربيل

وكان نبأ عاجل أفاد بدوي انفجار قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق وانطلاق صفارات الإنذار في القنصلية الأمريكية.

وقال مراسل العربية، إن هناك هجوم بمسيرة استهدف القاعدة العسكرية قرب مطار أربيل.

وأوضح مراسل قناة العربية، أن المسيرة التي استهدفت أربيل انطلقت من الحمدانية في الموصل.