الدعاء في أول جمعة من رجب.. الإفتاء توضح أفضل صيغة رددوها إلى المغرب

لاشك أنه مغروب شمس اليوم الخميس حان وقت الدعاء في أول جمعة من رجب 2024 م، والتي نشهد ليلتها الآن فيما يمتد يومها إلى مغرب الغد ، وحيث إن الدعاء في ذاته عبادة وتحري أوقات الاستجابة وصية نبوية، وحيث إننا في شهر رجب الفضيل وهو أحد الأشهر الحُرم ، كل هذا يشير إلى أهمية الدعاء في أول جمعة من رجب والذي يعد فرصة ذهبية يصعب تعويضها ، كما أنه يمكن القول بأن من خلال الدعاء في أول جمعة من رجب بإمكانك إغلاق بوابة المصائب ومن ثم النجاة من هلاك محقق لأن الدعاء في أول جمعة من رجب من شأنه أن يرد القضاء ويرفع البلاء.

الدعاء في أول جمعة من رجب

أوصت دار الإفتاء المصرية ، بالحرص على الدعاء أول جمعة في رجب ، والإكثار من الدعاء في تلك الأوقات المباركة ، وتحري كل أوقات استجابة الدعاء الواردة في الكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، وعن صيغة الدعاء أول جمعة في رجب ، ، أكدت الإفتاء أن الأمر في الدعاء واسع؛ لعموم قول الله تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» (غافر: 60)، وقال تعالى: «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ».

دعاء أول جمعة في رجب

أسألك يا أكرم الأكرمين على عبادك أن تجعل أول جمعة في رجب بداية لكل خير انتظره منك يا رحمن يا رحيم . أسألك اللهم أول جمعة في رجب أن ترزق روحي السكينة ونفسي الهدوء وأن تقربني إليك وتبعدني عن كل ما يغضبك . اللهم اكتب لي في أول جمعة في رجب ما يرضيك عني ويرضيني . مع بداية أول جمعة في رجب أسألك يا الله أن ترزقني الصحة والعافية والرزق . أسألك يا رب العالمين في هذا اليوم أن ترزقني قوة اليقين بك وحب طاعتك وصدق التوكل عليك . اللهم اجعل ليلة أول جمعة في رجب نقية، ويومها مباركاً ولا تحرمني من كرمك ونعمك يا الله . اللهم إني أخاف من تعسير أموري، أسألك يا الله أن تيسرها جميعاً وأن ترزقني حظاً من نعيم الدنيا والآخرة . اللهم ارزقني السعادة والفرح، واجعل القرآن الكريم نوري وهاديني إليك . أسألك يا الله أن تدبر لي جميع أموري، فقد وكلتها إليك وأنت نعم الوكيل . يا من تراني ولا أراك، أسألك في بداية هذا اليوم أن تمن علي بجميل كرمك وفضل نعمك يا رب العالمين . اللهم اصرف عني كل سوء ولا تقرب مني إلا الخير يا رحمن يا رحيم . يا من لا إله إلا أنت، أسألك أن ترزقني الصحة والعافية في بدني وسمعي وبصري يا رب العالمين . «اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ». ومن دعاء أول جمعة في رجب 2024 «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي». سيِّدُ الاستغفارِ: « اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ». « الْحَمْدُ لِلَّهِ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ ما في هذِا اليوم وَخَيْرَ ما بَعْدَهَ، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما في هذِا اليوم وَشَرِّ ما بَعْدَهَ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ وَسُوءِ الكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بكَ مِن عَذَابٍ في النَّارِ وَعَذَابٍ في القَبْرِ». « لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ»، من قالهن بعد الصلاة كُتِب له بهنَّ عشْرُ حسناتٍ ومُحي عنه بهنَّ عشْرُ سيِّئاتٍ ورُفِع له بهنَّ عشْرُ درجاتٍ وكُنَّ له عِتقَ عشْرِ رقابٍ وكُنَّ له حرَسًا مِن الشَّيطانِ حتَّى يُمسيَ.

أدعية أول جمعة في رجب