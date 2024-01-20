أخبار التكنولوجيا|احذر.. هاتفك قد ينفجر بسبب هذه الأشياء.. وريلمي تشوق لـ هاتف + Realme 12 Pro

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

اتهمت ولاية نيو مكسيكو الأمريكية في دعوى قضائية منصتي إنستجرام وفيسبوك المملوكتان لشركة "Meta" ميتا، حيث تزعم الدعوى أن الأطفال الذين يستخدمون منصات الشركة كانوا أهدافا متكررة للتعرض للمحتوى الإباحي.



تعتزم شركة ريلمي إطلاق هاتفها الرائد + Realme 12 Pro بحلول نهاية شهر يناير، حيث كانت الشركة قد أكدت إطلاقه في 29 يناير القادم، ويضم الهاتف عددًا من المواصفات الفائقة.



كشفت شركة Vivo فيفو عن هاتف مميز للفئة المتوسطة، حيث يحمل الهاتف اسم Vivo G2 وتم إدراجه رسميًا على موقع Vivo China في الصين، حيث تعمل الشركة على إطلاقه في الأسواق العالمية خلال الفترة القليلة المقبلة.



في بعض الأحيان تنفجر الهواتف الذكية بسبب عدد من العوامل الخارجية وأيضا بسبب بعض العادات السيئة التي يقوم بها المستخدمون، وتعد احتمالية انفجار هاتفك الذكي ضئيلة، ولكنها تحدث.



طرحت شركة سامسونج عددًا من ميزات الذكاء الاصطناعي لهواتفها الأحدث Galaxy S24 إلى جانب عدد من الهواتف الأخرى الأقدم، حيث تكون الشركة بذلك دخلت عصر الذكاء الاصطناعي من أوسع أبوابه متحدية بذلك عددًا من الشركات الكبيرة وعلى أسها شركة أبل.



تبدأ منصة X “ تويتر” سابقًا في إتاحة مكالمات الصوت والفيديو لمستخدمي أندرويد، وذلك بعد إطلاقها لمستخدمي هواتف آيفون في شهر أكتوبر الماضي.