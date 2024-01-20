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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| ليلي عبداللطيف تكشف سرا عن صدق تنبؤاتها.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في الرياض

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

تصدر خبر انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، كما أثار طلاقهما جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

أسباب التهاب المهبل والشعور بالحكة وطرق العلاج.. تفاصيل

يُعاني العديد من النساء من التهاب المهبل والشعور بالحكة، وقد يكون ذلك مزعجًا للغاية، هنا بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في علاج التهاب المهبل وتخفيف الحكة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

 

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم في ليلة صلاح الشرنوبي يثير ضجة

حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها خلال استعدادها لإحياء حفل  ليلة صلاح الشرنوبي في الرياض.

 

ليلي عبداللطيف تكشف سرا غير متوقع عن صدق تنبؤاتها|ما القصة ؟

تصدرت خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما صدق تنبؤاتها بانفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن الفنان أحمد العوضي.

 

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في الرياض

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة أصالة، وذلك خلال إحيائها مساء يوم الخميس الماضي حفلا غنائيا ليلة صلاح الشرنوبي في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

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