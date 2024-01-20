نشرة المرأة والصحة| ليلي عبداللطيف تكشف سرا عن صدق تنبؤاتها.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في الرياض

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تصدر خبر انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، كما أثار طلاقهما جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُعاني العديد من النساء من التهاب المهبل والشعور بالحكة، وقد يكون ذلك مزعجًا للغاية، هنا بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في علاج التهاب المهبل وتخفيف الحكة، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها خلال استعدادها لإحياء حفل ليلة صلاح الشرنوبي في الرياض.

تصدرت خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما صدق تنبؤاتها بانفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن الفنان أحمد العوضي.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة أصالة، وذلك خلال إحيائها مساء يوم الخميس الماضي حفلا غنائيا ليلة صلاح الشرنوبي في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.