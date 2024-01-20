ليلي عبداللطيف تكشف سرا غير متوقع عن صدق تنبؤاتها| لن تتوقعه

تصدرت خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما صدق تنبؤاتها بانفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن الفنان أحمد العوضي.

وكشفت ليلي عبد اللطيف، خبيرة الأبراج،عن بعض التصريحات المثيرة للجدل، وذلك خلال استضافتها في برنامج الحكاية المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”مع الإعلامي عمرو أديب.

قالت ليلي عبد اللطيف:"أنها سألت شيخ وأنا عمري 12 سنة، ولا كنت بعرف يعني إيه توقعات وقتها، أنا عندي إحساس بيجيلي ده شيء بيني وبين ربي، معرفش بيجيلي ازاي، شيخ كبير قالي يضع سره في أضعف خلقه."

أكملت حديثها:"والدي كان شيخا أزهريا من الزقازيق وتزوج أمي لبنانية، وتوفى وأنا عندي 7 سنين وأنا الكبيرة بين 3 بنات، ودخلت دار أيتام وخرجت وأنا عمري 20 سنة."

