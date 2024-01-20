عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ليلي عبداللطيف تكشف سرا غير متوقع عن صدق تنبؤاتها| لن تتوقعه

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

تصدرت خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما صدق تنبؤاتها بانفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن الفنان أحمد العوضي.

txt

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

txt

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

وكشفت ليلي عبد اللطيف، خبيرة الأبراج،عن بعض التصريحات المثيرة للجدل، وذلك خلال استضافتها في برنامج الحكاية  المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”مع الإعلامي عمرو أديب.

قالت ليلي عبد اللطيف:"أنها سألت شيخ  وأنا عمري 12 سنة، ولا كنت بعرف يعني إيه توقعات وقتها، أنا عندي إحساس بيجيلي ده شيء بيني وبين ربي، معرفش بيجيلي ازاي، شيخ كبير قالي يضع سره في أضعف خلقه."

أكملت حديثها:"والدي كان شيخا أزهريا من الزقازيق وتزوج أمي لبنانية، وتوفى وأنا عندي 7 سنين وأنا الكبيرة بين 3 بنات، ودخلت دار أيتام وخرجت وأنا عمري 20 سنة."
 

ليلى عبد اللطيف العرافة ليلى عبد اللطيف تنبؤات ليلى عبد اللطيف توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

أحدث ظهور لـ صفقة الأهلي الجديدة برفقة أفشة.. شاهد

مفاجأة غير سعيدة لـ شاومينج .. تفاصيل

أحب رجلا آخر غير زوجي فهل عليَّ إثم؟ الإفتاء تجيب

موضوعات متعلقة

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم في ليلة صلاح الشرنوبي يثير ضجة

تشبه أميرات ديزني.. فستان أصالة في الرياض يثير الجدل| شاهد ماذا ارتدت

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

نشرة المرأة و الصحة| الفرق بين معدل ضربات القلب والنبضات.. لماذا تشعر عيناك بالبكاء في الشتاء؟

طريقة عمل كريم كراميل كريمي.. أحلى من الجاهز

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

طريقة عمل أرز بسمتي بالخلطة.. بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة| مش مراتي.. إطلالات جريئة لـ مريم علاء بعد شائعة زواجها من حسين فهمي.. رجال هذه الأبراج الأفضل في الارتباط

ترشيحاتنا

أشاد بدوره الفاعل.. رئيس الوزراء يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية بأسوان

إياك أن تفعل هذا الأمر أثناء نومك.. النبي حذر منه

اغتيال مسئول بالحرس الثوري الإيراني في غارة دمشق

سفير مصر في إسلام أباد يلتقي وزير الدفاع الباكستاني.. تفاصيل

حذرت من منخفض جوي.. الأرصاد: رياح أوروبية وأمطار في هذا التوقيت

الدواء تحذر من تشغيلة مغشوشة لمضاد حيوي شهير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلي عبداللطيف تكشف سرا غير متوقع عن صدق تنبؤاتها| لن تتوقعه

شارل أندرلان| مصور يهودي انقلبت عليه إسرائيل بسبب محمد الدرة.. ما القصة؟

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم في ليلة صلاح الشرنوبي يثير ضجة

بعد توقع طلاق ياسمين والعوضي| ليلى عبد اللطيف تثير الجدل مجددًا.. والسبب

فيديو

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ