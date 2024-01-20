قبلة الألمان ومغناطيس الإيطاليين.. توقعات بانتعاش سياحي بالغردقة ومرسي علم خلال فبراير

تشهد مدن الغردقة ومرسي علم إقبالًا متزايدًا من السياح الدوليين، حيث تتصدر الغردقة قائمة الوجهات المفضلة للسياح الألمان، تليها بلجيكا، بينما تحتل السياحة الإيطالية المرتبة الأولى في مرسي علم.

،أكد الخبير السياحي عصام علي، أن الغردقة أصبحت قبلة للسياحة الأوروبية، نظرا لتميزها بالطقس المعتدل والشواطئ الساحرة، مشيرًا إلى تقدير موقع "نيويورك تايمز" لها كواحدة من أفضل 52 وجهة سياحية، وتصنيف "TripAdvisor" لها كأفضل وجهة سياحية في 2024.

وأضاف أن مرسي علم أصبحت وجهة محبوبة للسياحة الداخلية، مع توقعات بزيادة نسب الإشغال خلال إجازة منتصف العام، وتحقيق نسب إشغال تتراوح بين 60% و70%، متوقعا أيضًا حدوث انتعاش سياحي كبير في القطاع ابتداءً من فبراير المقبل.