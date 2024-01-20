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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 30 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالجيزة

إزالة بناء مخالف
إزالة بناء مخالف

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استمرار إزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفة بناء بنطاق المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وحزم ودون تهاون أو تقاعس.

وقال راشد إن جهود المحافظة على مدار الأسبوع الماضي أسفرت عن ضبط وإزالة 30 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز  البدرشين ومنشأة القناطر والصف والعياط والوراق والصف بمساحة إجمالي 4500 م2.

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة البدرشين، حيث تمت إزالة 6 حالات بناء مخالف خارج الحيز العمراني وتعديات على الأراضي الزراعية بقرى نزلة الشوبك والشوبك وأبو رجوان القبلى والشنباب، وذلك بإجمالي مساحه حوالى 1300م2.  

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم إزالة 13 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية بقرى المنصورية وأبو غالب والقطا بمساحة 2200م2 وضمت منشآت عشوائية مسقوفة وغير مأهولة وأسوار وسملات وشدات خشبية على الأراضي الزراعية.

وفى مركز ومدينة العياط، تم إزالة 7 حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضى الزراعية بالوحدة المحلية بالقطورى على مساحة 705م شملت أسوارا وحالات متغيرات مكانية تم رصدها.

وفي مركز ومدينة الصف، تم إزالة 5 حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي أملاك الدولة بقرية الأخصاص، وحالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية بقرى الودي وكفر طرخان ونجوع العرب. 

وفى حى الوراق، تم إزالة سور بناء مخالف بشارع ترعة السواحل وهدم إزالة حوائط مخالفة بطريق جزيرة محمد.

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