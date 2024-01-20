بفستان أسود جريء .. ليلى علوي تستعرض جمالها في حفل joy awards |شاهد

تبدأ فعاليات حفل joy awards ضمن موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، ويضم الحفل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفنانين والفنانات.

ونشرت ليلى علوي، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

أطلت ليلى علوي، مرتدية فستاناً طويلاً وأنيقاً باللون الأسود ذا تصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ليلى علوي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها .

كما اختارت ليلى علوي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز

وإليكم صور ليلى علوي :

https://www.instagram.com/reel/C2VJwT3oXzd/?igsh=Ynd5anI5NG4yOG93