امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 | الطلاب يؤدون الجبر بالقاهرة والهندسة بالجيزة

يؤدي اليوم الأحد 21 يناير 2024 طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة ، امتحان الجبر والإحصاء من والتربية الفنية

وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة ، يستمر زمن امتحان الجبر والإحصاء في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة من 9 صباحا حتى 11 صباحا ، بينما يستمر من امتحان التربية الفنية من 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهراً .

كما يؤدي اليوم الأحد 21 يناير 2024 ، طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة ، امتحان الهندسة ، والذي يستمر وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة ، من 9 صباحا لـ 11 صباحا

جدير بالذكر أنه فيما يخص شكاوى الطلاب من صعوبة امتحان الدراسات الإجتماعية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة ، كانت قد أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أن نتائج تصحيح العينة العشوائية لـ امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 جيدة .

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أنه عند تصحيح العينة العشوائية لـ امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 ، تلاحظ أن الدرجات مرتفعة ومبشرة .

وكانت قد عقدت إيمان كامل عفيفى موجه عام الدراسات الإجتماعية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، اليوم الخميس الموافق 18/1/2024 بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية ، اجتماعا عاجلا مع موجهين عموم الدراسات الإجتماعية بالإدارات التعليمية ، وفريق عمل توجيه الدراسات الاجتماعية بالمديرية.

وأوضحت إيمان كامل عفيفى موجه عام الدراسات الإجتماعية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أن أسئلة امتحان امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 ، جاءت واضحة من حيث اللغة والرسوم والأشكال ، وكانت صياغة الأسئلة سليمة بعيدة عن الغموض أو الصعوبة .

وأكدت أن أسئلة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 ، جاءت من جميع جزئيات المنهج وتنوعت ما بين الموضوعة والمقالية ، وقالت إن الأسئلة جاءت مناسبة للوقت المحدد مع وجود وقت للمراجعة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 بالقاهرة “عام”

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الجيزة

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)