امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 | الطلاب يؤدون الجبر بالقاهرة والهندسة بالجيزة

يؤدي اليوم الأحد 21 يناير 2024 طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة ، امتحان الجبر والإحصاء من والتربية الفنية
وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة ، يستمر زمن امتحان الجبر والإحصاء في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة من 9 صباحا حتى 11 صباحا ، بينما يستمر من امتحان التربية الفنية من 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهراً .
كما يؤدي اليوم الأحد 21 يناير 2024 ، طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة ، امتحان الهندسة ، والذي يستمر وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة ، من 9 صباحا لـ 11 صباحا
جدير بالذكر أنه فيما يخص شكاوى الطلاب من صعوبة امتحان الدراسات الإجتماعية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة ، كانت قد أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أن نتائج تصحيح العينة العشوائية لـ امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 جيدة .
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أنه عند تصحيح العينة العشوائية لـ امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 ، تلاحظ أن الدرجات مرتفعة ومبشرة .
وكانت قد عقدت إيمان كامل عفيفى موجه عام الدراسات الإجتماعية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، اليوم الخميس الموافق 18/1/2024 بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية ، اجتماعا عاجلا مع موجهين عموم الدراسات الإجتماعية بالإدارات التعليمية ، وفريق عمل توجيه الدراسات الاجتماعية بالمديرية.
وأوضحت إيمان كامل عفيفى موجه عام الدراسات الإجتماعية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، أن أسئلة امتحان امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 ، جاءت واضحة من حيث اللغة والرسوم والأشكال ، وكانت صياغة الأسئلة سليمة بعيدة عن الغموض أو الصعوبة .
وأكدت أن أسئلة امتحان الدراسات للصف الثالث الاعدادي 2024 ، جاءت من جميع جزئيات المنهج وتنوعت ما بين الموضوعة والمقالية ، وقالت إن الأسئلة جاءت مناسبة للوقت المحدد مع وجود وقت للمراجعة.
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 بالقاهرة “عام”
الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية
الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الأحد 21 يناير : الجبر والاحصاء + التربية الفنية
الإثنين 22 يناير : العلوم
الثلاثاء 23 يناير : الهندسة
الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الجيزة
الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط
الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة
الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية
الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية
الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)