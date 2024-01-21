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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاموري دومبيا أفضل لاعب في مباراة تونس ومالي بكأس الأمم الإفريقية

تونس ومالي - أمم
تونس ومالي - أمم أفريقيا

حصد اللاعب المالي "كاموري دومبيا " بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام تونس في كأس الأمم الإفريقية رقم 34 في كوت ديفوار.

وتعادل منتخب تونس أمام مالي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، على ملعب أمادو جون كوليبالي في إطار الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من دور المجموعات.

وقدم دومبيا أداء مميزا خلال المباراة في منتصف الملعب وساعد منتخب مالي في الخروج بالتعادل وحصد نقطة ثمينة في المجموعة.

ورفع منتخب مالي رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، بينما أصبح رصيد تونس نقطة واحدة في المركز الثالث، بينما يتواجد منتخب ناميبيا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل منتخب جنوب إفريقيا المجموعة بدون أي رصيد من النقاط قبل مواجهة ناميبيا غدا في الجولة الثانية.

ويواجه منتخب مالي في الجولة الثالثة منتخب ناميبيا، بينما يلعب منتخب تونس أمام جنوب إفريقيا يوم الأربعاء القادم.

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