اللواء حاتم باشات: علاقة مصر والسودان مثل النيل لا يتغير مجراها

أكد اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن العلاقة بين مصر والسودان راسخة وعميقة، قائلاً إن "علاقة مصر بالسودان مثل نهر النيل، عمرها ما تتغير مجراها".



وأضاف أن مصر دائمًا ما كانت إلى جانب السودان في مختلف الأوقات، ولعبت دورًا قويًا في دعم الشعب السوداني وعودته إلى وطنه واستقراره.

السودان بحاجة إلى تأهيل شامل

وأوضح باشات خلال صباح البلد أن السودان بحاجة إلى تأهيل في كافة المجالات، من أجل تمهيد الطريق لعودة المواطنين إلى بلادهم وبناء مستقبل مستقر وآمن، مؤكدًا أهمية الدعم العربي والإقليمي في هذه المرحلة الحساسة.

زيارة الرئيس السوداني عبقرية في توقيت حاسم

ووصف باشات زيارة الرئيس السوداني الأخيرة بأنها "عبقرية وفي توقيت عبقري"، لما تحمله من رسائل دعم وتعزيز للتعاون المشترك بين القاهرة والخرطوم، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في طريق استقرار السودان واستعادة دوره الإقليمي.