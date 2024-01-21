محافظ الغربية يتابع رفع الإشغالات والالتزام بالمواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق والتي تسبب إعاقة لحركة المارة وللحركة المرورية، بمراكز ومدن المحافظة كما تابع التزام المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق الشتوية.

وعن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا وجه المحافظ بغلق وتشميع عدداً من الورش الحرفية الغير ملتزمة بمواعيد الغلق الشتوية .

كما وجه محافظ الغربية رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق وفتح المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي.