عودة نجاة الصغيرة.. سر غياب قيثارة الشرق ومفاجأة بشأن عمل فنى جديد

عادت الي الظهور من جديد بعد غياب أكثر من 20 عاما خلال حفل joy awards 2024 فنانة فريدة من نوعها امتزجت اعمالها الفنية بالحب والعشق فكان صوتها وادائها على المسرح لا حدود له من شدة احساسها وجعل هذا منها شعلة فنية لا مثيل لها انها الفنانة التي لا تحب الأضواء، "نجاة الصغيرة".

الفنانة نجاة الصغيرة

مفاجأة الحفل

وغنت نجاة الصغيرة مقطعا من أغنية "عيون القلب" بنظام البلاي باك “الصوت المسجل”، وظهرت عليها علامات التقدم في العمر، وعدم القدرة على الوقوف على خشبة المسرح والتحدث للجمهور.

وكانت الإعلامية بوسي شلبي قد كشفت أن إدارة المهرجان تستعد لتقديم مفاجأة من العيار الثقيل خلال حفل اليوم وهو ظهور النجمة القديرة نجاة الصغيرة وتكريمها ضمن فعاليات الحفل.

وصعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على المسرح لتكريم الفنانة نجاة الصغيرة، وسط تصفيق حار من الحضور مرددين وحشتنيا.

أعظم ما حدث

وتفاعل عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل، معربين عن سعادتهم وفرحتهم الكبيرة التي لا توصف بمشاهدة قيثارة الشرق في الرياض بعد غياب سنوات عدة، لافتين الى ان مفاجأة ظهور نجاة أعظم ما حدث بالمهرجان.

وتتميز الفنانة نجاة بأسلوبها الخاص وطريقتها المتميزة في الاداء القوي المسيطر على شخصيتها وقد استطاعت أن تؤسس مدرسة فنية خاصة بها، كما تعتبر الفنانة الوحيدة التي لم تغير من اسلوبها وطابعها الفني وبقيت محافظة عليه ولم تسير وراء الموضة الفنية وقد حرصت على أصالة الطرب العربي الأصيل.

وتعد joy awards أضخم احتفالية بالشرق الأوسط لتكريم صناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة.

وتضم جوائز الحفل: جائزة الفنان المفضل، الفنانة المفضلة، الأغنية المفضلة، جائزة الرياضي والرياضية المفضلة، جائزة المؤثر المفضل والمؤثرة المفضلة، وجائزة الأكثر مشاهدة، إضافة إلى الجوائز التكريمية، وتشمل: جائزة صناع الترفيه الفخرية، جائزة الإنجاز مدى الحياة وجائزة شخصية العام.

الفنانة نجاة الصغيرة

سبب غياب نجاة

ويذكر أن في عام 2021 أثارت شائعة تدهور صحة الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، كثيرا من ردود الفعل القلقة على النجمة الغائبة منذ سنوات عن الأضواء.

وحسمت نجاة الأمر بقبول عرض الإعلامي عمرو أديب الذي هاتفها عبر مكالمة صوتية على الهواء مباشرة من خلال برنامجه حيث طمأنت نجاة الجمهور على صحتها، وقالت إنها بخير، وإن صحتها في أحسن حال.

وتحدثت الفنانة عن عديد من الأمور، ومنها سبب غيابها الفني، وقالت إنها تتمنى العودة في حالة وجود عمل جيد يقنعها، ولكن المشكلة الحقيقية التي تواجهها هي أن معظم العازفين الذين عملوا معها لم يعودوا موجودين، وستقابل، على حسب قولها، صعوبات، سواء من العازفين، أو الملحنين، لأنه لا يوجد ملحنون يصلحون للعمل معها، وقد تكون أغانيها صعبة، لكنها تحلم بأن تجد من يحقق لها عملاً تتمنى تنفيذه ويشجعها على العودة.

وأشارت إلى أن هذا أمر قد يبدو غير سهل في تنفيذه، لكنها ستحاول إن شاء الله أن تقدم شيئا فنيا قريبا.

وقالت نجاة إنها تقضي وقتها في منزلها مستغلة الوقت في سماع الموسيقى، وإنها تحب سماع كثير من المقاطع الفنية لكوكب الشرق أم كلثوم.

وأضافت أنها كانت محظوظة، وتشعر بالنعمة، لمعاصرتها كوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.

ويذكر أن الفنانة نجاة محمد حسني من مواليد 11 أغسطس عام 1936 وكانت موهوبة منذ الصغر، فما كادت أن تنطق الحروف حتى بدأت في الغناء، وكانت الموسيقي التي تنتشر في المنزل تسحرها، لذا كانت تحاول تعلم العود مع أشقائها، وكانت عاشقة لأم كلثوم منذ الصغر وتقلدها في كل شيء، وهو ما دفع شقيقها عز الدين لملاحظة موهبتها ولإيمانه بها اصطحابها إلى معهد الموسيقى لعله يحتضن موهبتها.

حفلة الطفلة

وفي حفلتها الأولى، وقفت نجاة على كرسي صغير من الخيزران، وأمسكت منديلًا وأخذت تحركه بعصبية تمامًا كما تفعل أم كلثوم، ولم يكن الجمهور يتخيل أنه على وشك الاستماع إلى معجزة صغيرة، بالرغم من أنها كانت لا تزال في الخامسة من عمرها، وبعدما صدحت بصوتها في الأرجاء انبهر الجمهور، وبعد انتهائها انغمس المستمعون في التصفيق كما أطلقوا عليها، وأذاعت محطة الإذاعة حفلة الطفلة في منتصف الليل.

وبدأ الجمهور في الصباح يتساءل عن مواصفات هذه الطفلة المعجزة، ثم ازدادت شهرة الطفلة الصغيرة، وطلب فكري أباظة من الحكومة رعايتها، وأيده الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي كان من أوائل المهتمين بموهبة نجاة.

أهم أغانيها

كانت أغنية “ليه خليتني أحبك” أول أغنيات الصغيرة نجاة، ومع مرور السنوات ظلت الفنانة نجاة الصغيرة في تقديم العديد والعديد من الأغاني التي لا تُنسى وتعاونت مع كبار الملحنين والمؤلفين.

ومن أبرز الأغاني التي قدمتها لا تكذبي، ساكن قصادي، عيون القلب، وفي يوم واحد وما تسألنيش وأيظن، وآه لو تعرف، وأما براوه وأما غريبة، وأنا بعشق البحر، وغيرها من الأغاني التي يعشقها الجمهور.

نجاة الصغيرة

أول أعمال نجاة

كان فيلم هدية عام 1947 هو أول أعمال نجاة في عالم السينما بعدما وقع المخرج محمود ذو الفقار عقدًا مع والد نجاة لحساب شركة إيزيس التي كان يملكها ذو الفقار وزوجته عزيزة أمير، وفي البداية لم تكن نجاة تفهم كثيرًا أجواء السينما، ولكنها مع الوقت بدأت تعتاد على “البلاتوه”، وبدأت في التحكم في تعبيرات وجهها.

وبعدها توالت تجاربها في عالم السينما إلى أن وصلت إلى البطولة المطلقة التي قدمتها في أفلام “غريبة والشموع السوداء وشاطئ المرح و7 أيام في الجنة”، وغيرها من الأعمال الناجحة، وكان فيلم “جفت الدموع” آخر أعمالها في السينما، وهو الفيلم الذي قدمته مع الفنان الراحل محمود ياسين ومن إخراج حلمي رفلة.