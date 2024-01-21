مؤسسة "فاهم" توقع بروتوكول تعاون مع الأزهر لدعم الصحة النفسية للأسرة

وقعت مؤسسة فاهم للدعم النفسي، أول مؤسسة أهلية رائدة في مصر والوطن العربي تهدف إلى زيادة الوعي النفسي للطفل والأسرة العربية، بروتوكول تعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، صباح اليوم، بمقر مشيخة الأزهر في القاهرة، بهدف دعم الصحة النفسية للأسرة المصرية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، مؤسِسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة فاهم، والدكتور نظير عياد، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وعدد من قيادات الأزهر الشريف.



ويأتي هذا البروتوكول، الذي يستمر لمدة ثلاث سنوات ، في إطار دعم استراتيجية مصر 2030، التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية، وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي، والمشاركة على جميع الأصعدة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للأسرة المصرية.



وينص البروتوكول على التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصحة النفسية، وعقد ندوات وورش عمل مشتركة، وتوفير أخصائين وأطباء نفسيين أكفاء مدربين على التعريف بالأمراض النفسية، وتوعية الأئمة والقيادات الدينية العاملين بالأزهر الشريف بالمرض النفسي وأعراضه وكيفية التعرف على المريض النفسي ودعمه، وهو ما يحقق نقلة نوعية للأجيال الجديدة بالأزهر، إضافةً إلى تقديم تصور عام لإدراج موضوعات التوعية النفسية ضمن مقررات المدارس والمعاهد الأزهرية.



وقالت السفيرة نبيلة مكرم، مؤسِسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة فاهم، في كلمتها على هامش توقيع البروتوكول، إن مؤسسة فاهم حريصة على دعم الصحة النفسية للأسرة المصرية، وتتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والخاصة في سبيل تحقيق هذا الهدف، مؤكدة سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.



وأوضحت أنه وفق بروتوكول التعاون سيتم تقديم التدريبات اللازمة لمقدمي الخدمة في مختلف مؤسسات الأزهر وكافة العاملين بها، وتوفير الأطباء والمتخصيين لعلاج المرضى، والتعاون مع مجلة "نور" للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وقال الدكتور نظير عياد، المشرف العام على المركز، وممثله في توقيع بروتوكول التعاون: إن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للأخذ بكافة الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة، من أجل تطوير مستوى الخدمة المقدمة، مشددًا على عدم التعارض بين الدين والعلم، والمركز حريص على الأخذ بالأسباب العلمية، لحماية الصحة النفسية للأبناء والشباب.

وأضاف أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية استطاع خلال فترة وجيزة تحقيق نتائج إيجابية في دعم كافة أفراد الأسرة المصرية ومواجهة التشدد والتطرف والعمل على نشر الوسطية والفكر المعتدل.



يُجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "فاهم" كانت قد وقعت عددًا من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات وهيئات رسمية وخاصة، منها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمجلس القومي للمرأة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وغيرها من الكيانات الوطنية الفاعلة في المجتمع المصري؛ بهدف نشر ثقافة مواجهة المرض النفسي، وتوجيه الدعم اللازم للمرضى في إطار خدمة المجتمع والحفاظ على سلامة أفراده واستقرارهم النفسي، وكذلك وقاية الأسر والأبناء من الجنسين من مسببات الأمراض النفسية والحفاظ على استقرارهم وسلامهم النفسي.